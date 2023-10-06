Трамп хоче стати спікером Палати представників США
Колишній президент США Дональд Трамп заявив що погодиться на короткострокову роль спікера Палати представників, щоб служити "об’єднувачем" для Республіканської партії, поки законодавці не приймуть рішення про те, хто обійме цю посаду.
Джерело: телеканал Fox News
Пряма мова Трампа: "Мене попросили виступити в якості об'єднувача, тому що у мене дуже багато друзів у Конгресі. Якщо вони не отримають голосів, вони запитали мене, чи не розглянув би я можливість зайняти посаду спікера, поки вони не знайдуть когось на більш тривалий термін, тому що я балотуюся в президенти".
Деталі: Трамп не уточнив, хто його запитував, хоча низка законодавців від Республіканської партії заявили, що вони віддають перевагу йому на посаді спікера.
Після усунення Маккарті голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан зі штату Огайо, і голова більшості в Палаті представників Стів Скаліз з Луїзіани, оголосили про свої кандидатури на посаду спікера.
Трамп зазначив, що якщо республіканці не зможуть дійти консенсусу, він займе пост спікера на короткий "30, 60 або 90-денний період".
Передісторія:
- 4 жовтня у США вперше зняли спікера Палати представників.
- Відомо, що сам Маккарті не виступає принципово проти надання Україні військової та іншої допомоги – на відміну від ультраправих "колег", але публічно вимагав від адміністрації Байдена гарантувати підзвітність щодо витрачених коштів, а від української сторони – "план перемоги" у війні.
- У палаті починається процес обрання нового постійного голови. Скільки він буде тривати, спрогнозувати неможливо, позаяк республіканці мають незначну більшість – 221 проти 212 в демократів, і голосів лише п'яти з них достатньо, аби заблокувати будь-яке призначення.
- Зазначимо, що в Білому домі перед голосуванням висловили впевненість, що попри ситуацію зі зняттям Маккарті з посади Конгрес зможе підтримати додаткове фінансування для оборонних потреб України.