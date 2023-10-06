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Трамп хоче стати спікером Палати представників США

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 03:14
Трамп хоче стати спікером Палати представників США
Дональд Трамп, фото politico

Колишній президент США Дональд Трамп заявив що погодиться на короткострокову роль спікера Палати представників, щоб служити "об’єднувачем" для Республіканської партії, поки законодавці не приймуть рішення про те, хто обійме цю посаду.

Джерело: телеканал Fox News

Пряма мова Трампа: "Мене попросили виступити в якості об'єднувача, тому що у мене дуже багато друзів у Конгресі. Якщо вони не отримають голосів, вони запитали мене, чи не розглянув би я можливість зайняти посаду спікера, поки вони не знайдуть когось на більш тривалий термін, тому що я балотуюся в президенти".

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Деталі: Трамп не уточнив, хто його запитував, хоча низка законодавців від Республіканської партії заявили, що вони віддають перевагу йому на посаді спікера.

Після усунення Маккарті голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан зі штату Огайо, і голова більшості в Палаті представників Стів Скаліз з Луїзіани, оголосили про свої кандидатури на посаду спікера.

Трамп зазначив, що якщо республіканці не зможуть дійти консенсусу, він займе пост спікера на короткий "30, 60 або 90-денний період".

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Теми: СШАТрамп
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