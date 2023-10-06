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У Севастополі відбивають атаку морських дронів – окупаційна влада

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 04:03
У Севастополі відбивають атаку морських дронів – окупаційна влада
Ілюстраційне фото t.me/Aksenov82

Російський "губернатор Севастополя" Михаїл Развожаєв повідомив, що в Чорному морі військові відбивають атаку двох морських дронів.

Джерело: Развожаєв в Telegram

Дослівно: "Гучні звуки в районі Північного молу — це розрахунки ППДО (Протипідводного-диверсійного забезпечення - ред.) Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів".

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Передісторія: 

  • Український морський дрон у четвер 14 вересня підбив російський ракетний корабель "Самум".
  • Британська розвідка відзначила зростання ролі у російсько-українській війні морських дронів та допускає, що їх можуть використати проти найслабших точок у логістиці самої РФ морським шляхом. 

Теми: КримСевастополь
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