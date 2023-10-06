У Севастополі відбивають атаку морських дронів – окупаційна влада
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 04:03
Російський "губернатор Севастополя" Михаїл Развожаєв повідомив, що в Чорному морі військові відбивають атаку двох морських дронів.
Джерело: Развожаєв в Telegram
Дослівно: "Гучні звуки в районі Північного молу — це розрахунки ППДО (Протипідводного-диверсійного забезпечення - ред.) Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів".
Реклама:
Передісторія:
- Український морський дрон у четвер 14 вересня підбив російський ракетний корабель "Самум".
- Британська розвідка відзначила зростання ролі у російсько-українській війні морських дронів та допускає, що їх можуть використати проти найслабших точок у логістиці самої РФ морським шляхом.