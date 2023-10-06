У Севастополі відбивають атаку морських дронів – окупаційна влада

Російський "губернатор Севастополя" Михаїл Развожаєв повідомив, що в Чорному морі військові відбивають атаку двох морських дронів.

Джерело: Развожаєв в Telegram

Дослівно: "Гучні звуки в районі Північного молу — це розрахунки ППДО (Протипідводного-диверсійного забезпечення - ред.) Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів".

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