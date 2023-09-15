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Дрон "Морський малюк" підбив у Чорному морі російський ракетний корабель "Самум" – джерела

"Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 16:57
Дрон Морський малюк підбив у Чорному морі російський ракетний корабель Самум – джерела
Фото: Комсомольская правда

Український морський дрон у четвер 14 вересня підбив російський ракетний корабель "Самум".

Джерела: співрозмовники УП в СБУ

Деталі: За інформацією джерел, морський дрон СБУ "Морський малюк" влучив по ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.

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"Малюк" влучив у задню праву частину судна, завдавши значних пошкоджень, через що корабель втратив хід.

Джерела стверджують, що росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт "із великим диферентом на корму і креном на правий борт".

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5 - 2 м.

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Передісторія:

  • Міноборони РФ повідомило про спробу ЗСУ атакувати безекіпажним катером 14 вересня ракетний корабель "Самум". Росіяни заявили, що атака була "безуспішна".
  • У серпні голова СБУ Василь Малюк розповів, що виготовлення морських надводних дронів, які Україна успішно використовувала для атаки на Кримський міст та російські кораблі, налагодили на території країни на одному з підземних виробництв.
  • Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були названі "SeaBaby" ("Морський малюк").

Теми: УкраїнафлотРосія
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