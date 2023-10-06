Через атаку "Шахедів" тимчасово закрили поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією

Внаслідок нічної атаки РФ "Шахедами" Україна тимчасово призупинила пропускні операції у поромному пункті пропуску "Орлівка".

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Внаслідок нічної дронової атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру, в поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією, триваю заходи зі стабілізації функціонування. В результаті нападу люди не постраждали.

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Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово призупинено".

Деталі: Прикордонники зазначають, що всі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки.

Громадян при плануванні поїздки до або з Румунії просять враховувати зазначені тимчасові обставини.

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Можна обрати інші напрямки, зокрема і через автомобільний пункт пропуску "Рені".

Про відновлення пропускних операцій в "Орлівці" обіцяють повідомити окремо.

Що передувало: Російські окупанти вночі атакували дронами прикордонну та припортову інфраструктуру Подунав'я.