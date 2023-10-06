До ОГП передали подання на нардепів, які зчинили бійку в Києві – джерело

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Правоохоронці вбачають ознаки хуліганства та завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості у діях позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького, які напередодні зчинили бійку в Києві.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела УП, Національна поліція та Державне бюро розслідувань вивчили ситуацію і надали відповідні дані для розгляду до Офісу генерального прокурора.

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В діях народних депутатів вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтями 122 та 296 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом рішення щодо порушення кримінального провадження стосовно народного депутата України приймається генеральним прокурором України або особою, що виконує його обовʼязки.

Що передувало: 5 жовтня стало відомо, що в центрі Києва сталася бійка за участю позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.

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У мережі оприлюднили низку відеозаписів.