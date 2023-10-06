До ОГП передали подання на нардепів, які зчинили бійку в Києві – джерело
Правоохоронці вбачають ознаки хуліганства та завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості у діях позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького, які напередодні зчинили бійку в Києві.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: За словами джерела УП, Національна поліція та Державне бюро розслідувань вивчили ситуацію і надали відповідні дані для розгляду до Офісу генерального прокурора.
В діях народних депутатів вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтями 122 та 296 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо: Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом рішення щодо порушення кримінального провадження стосовно народного депутата України приймається генеральним прокурором України або особою, що виконує його обовʼязки.
Що передувало: 5 жовтня стало відомо, що в центрі Києва сталася бійка за участю позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.
У мережі оприлюднили низку відеозаписів.