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У центрі Києва сталася бійка за участю нардепів: поліція проводить перевірку

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 жовтня 2023, 15:28
У центрі Києва сталася бійка за участю нардепів: поліція проводить перевірку
скрін з відео в анонімних Telegram-каналах

У центрі Києва сталася бійка за участю позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького, поліція проводить перевірку.

Джерело: УП із посиланням на коментар поліції Києва, Новини.Live із посиланням на коментар Дмитрука, анонімні Telegram-канали

Деталі: Вдень в мережі оприлюднили низку відеозаписів, на яких чоловік із слідами побиття стверджує, що на нього напали нардепи Дмитрук та Куницький.

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Він каже, що побиття сталося близько 10-ї ранку. Дмитрук і Куницький, за його словами, звинувачували його в аферах та вимагали гроші. Куницький завалив його на землю, а Дмитрук – бив руками, як розповідає постраждалий. Хлопцю викликали "швидку" та надали першу допомогу.

Пізніше в мережі також оприлюднили відео самої бійки. На ньому нібито Дмитрук та Куницький підходять до хлопця, штовхають його, поводять себе агресивно та застосовують силу. Вони спершу притискають його до стіни, а потім втрьох падають на асфальт.

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Коли в конфлікт втручаються, Дмитрук все одно продовжує бити чоловіка. 

У поліції повідомили УП, що бійка за участю Дмитрука та Куницького сталася біля однієї з офісних будівель на вул. Казимира Малевича. Правоохоронці проводять перевірку.

Дмитрук у коментарі  Новини.Live заявив, що хлопець на відео – підставна особа, і він нібито намагався спровокувати народних депутатів. За словами нардепа, його метою був мобільний телефон з інформацією. Крім того, Дмитрук заявляє, що хлопець з ножем біг на нього.

Пряма мова Дмитрука: "Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в наш бік, обзивати нас. І почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів і мій колега Олександр почав його знімати на відео. 

Його це дуже обурило, він почав до нас підходити, махати руками і ногами. Після цього він вихопив телефон із рук у Олександра, вкрав фактично, і почав із ним тікати.

… Зіткнувся зі мною і разом зі мною впав на землю з цим ножем. Ми почали просити в охорони, щоб вони викликали поліцію, приїхала поліція, у цього хлопця забрали ніж.

.. Ми написали (заяву в поліцію - ред.) з приводу нападу на народних депутатів і те, що він забрав телефон і намагався з ним втекти. Я вважаю. що мета була саме забрати телефон Олександра з матеріалами, які ми зняли".

Більше деталей: Водночас, судячи з відео, бійку спровокували нардепи.

Що передувало: 

Теми: КиївСлуга народубійкаполіція
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