Російський агент хотів завербувати співробітницю СБУ

Служба безпеки України викрила колишнього учасника "Антимайдану", який за завданням російської спецслужби збирав розвіддані і планував створити агентурну мережу на півдні України.

Джерело: СБУ, прокуратура Одеської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Підозрюваний переховувався від слідства на території невизнаного Придністров'я за обставинами масових заворушень на боці проросійських угруповань "Антимайдан" 02 травня 2014 року в Одесі.

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За даними слідства, з власної ініціативи фігурант вийшов на представників російської спецслужби і запропонував свою допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдань агресора, фігурант на псевдонім "Скіф" збирав розвіддані щодо сил і засобів ЗС України, які розташовані на території Одеси та області, а також про наявність особового складу та військової техніки на ділянці так званого "українсько-придністровського кордону".

Фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців, кажуть в СБУ.

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У "зоні особливої уваги" ворога була інформація про встановлення осіб, причетних до агентурного апарату СБУ та правоохоронних органів України, які в тому числі діють на території ПМР, зазначають у прокуратурі.

Розвіддані агент передавав своєму куратору – майору "міністерства державної безпеки" ПМР, який діяв в інтересах РФ.

Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з ворогом.

За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили "Скіфу" про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Додатково: За даними джерела УП, затриманий – громадянин України Олександр Суханов, 1975 р.н.

За даними спецслужби, у 190-х рока він брав приймав участь в бойових діях проти Молдови, став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я". Потім був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" МВС Росії.

Перебуваючи у лавах російського "спецназу", брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні.