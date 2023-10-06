Байден планує у листопаді зустрітись із Сі у США – WP
Білий дім почав планувати зустріч президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка має пройти у листопаді в американському Сан-Франциско.
Джерело: The Washington Post з посиланнями на високопосадовців адміністрації президента Сполучених Штатів, "Європейська правда"
Деталі: За їхніми словами, метою зустрічі є спроба стабілізувати відносини між країнами. Один із представників Білого дому зазначив, що є "тверда" можливість, що ця зустріч відбудеться.
Інший високопосадовець адміністрації президента США сказав виданню, що Байден з нетерпінням чекає зустрічі із Сі, але "поки що нічого не підтверджено".
Як заявляють представники Білого дому, ці плани зміцняться після того, як глава МЗС Китаю Ван Ї приїде до Вашингтона в найближчі тижні.
Якщо зустріч відбудеться, вона стане першою між лідерами двох найбільших економік світу після їхньої зустрічі на полях саміту G20 в Індонезії в листопаді 2022 року. Тоді Байден і Сі підкреслили важливість дипломатії віч-на-віч та висловили сподівання, що їм вдасться повернути відносини між США і Китаєм у правильне русло.
Нагадаємо:
- Після того, як американські винищувачі на початку лютого 2023 року збили китайський шпигунський аеростат, який залетів на територію США, державний секретар США Ентоні Блінкен переніс свій візит до КНР.
- Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.
- Відтоді контакти між США й Китаєм відбувалися, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.
- Проте у вересні Блінкен зустрівся з віцепрезидентом Китаю Хань Чженом на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
- Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що збитий на початку лютого китайський аеростат не збирав розвідувальних даних.