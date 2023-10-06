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Росіяни посилюють оборонні укріплення на підступах до Токмака – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 16:47
Росіяни посилюють оборонні укріплення на підступах до Токмака – розвідка Британії
Токмак на карті DeepState map

Російські війська продовжують розбудовувати і посилювати оборонні укріплення на підступах до міста Токмак, що на мелітопольському напрямку у Запорізькій області.

Джерело: щоденний огляд розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 6 жовтня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Аналітики згадують заяву мера Мелітополя Івана Федорова про те, що росіяни розбудовують свою лінію оборони в районі Оріхова, зокрема, у Новопрокопівці будують двоповерхові бункери з тунелями і траншеями.  

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"У Токмаку будують додаткові фортифікації, траншеї укріплюють бетоном. Також російські офіцери почали евакуювати з Токмака свої родини. Спостерігаються фортифікації на південних підступах до Роботиного", – зазначає розвідка.

Аналітики зазначають, що бункери мають стати більш надійним захистом для солдатів та офіцерського складу від вогневого ураження артилерією та безпілотниками-камікадзе. Крім того, бетон, ймовірно, додатково посилить траншеї в умовах осінньої грязюки.

Дослівно: "Такі фортифікації та евакуації ймовірно відображають стурбованість Росії щодо глибшого прориву українських сил".

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Цьому передувало: 4 жовтня законний міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на непідконтрольній Україні території й отримує інформацію від місцевих жителів, повідомив, що росіянам "підпікає в Токмаку": вони вже евакуюють свої сім’ї і вивозять цілі заклади освіти.

Теми: Запорізька областьТокмакконтрнаступрозвідка
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