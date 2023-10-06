У німецького Rheinmetall замовили велику партію боєприпасів для України

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на постачання артилерійських боєприпасів після другого тендеру в межах рамкового контракту з урядом Німеччини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Rheinmetall

Деталі: Уряд ФРН замовив у компанії постачання Збройним силам України десятків тисяч снарядів типу L15, а також звичайних 155-мм снарядів Assegai для німецьких збройних сил.

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Як йдеться у заяві Rheinmetall, вартість замовлення становить нижній діапазон тризначної суми в мільйонах євро.

Поставка запланована на 2024 рік.

Нещодавно укладена рамкова угода на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів розрахована до 2029 року і становить потенційний обсяг замовлень на суму близько 1,2 млрд євро.

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Цьому передувало: Rheinmetall отримав контракт на постачання до України автоматизованих розвідувальних систем SurveilSpire.

Також компанія отримала від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"). На початку липня повідомляли, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.