Коломойський знову не зміг добитися скасування арешту
Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському – він і надалі перебуватиме під вартою з альтернативою внесення застави у 3,9 млрд гривень.
Джерело: hromadske із залу суду
Деталі: Адвокати під час засідання заявляли, що вважають незаконним і необґрунтованим попереднє рішення суду про запобіжний захід, і просили скасувати тримання під вартою.
Також сторона захисту стверджувала, що Коломойський "не має змоги хоча б теоретично" сплатити таку заставу. А ще адвокати заявили про хронічні захворювання бізнесмена, через які запобіжний захід є "несумісним зі станом здоров'я".
Наша журналістка у залі Київського апеляційного суду, де розглядають апеляцію адвокатів Ігоря Коломойського. Його захисники просять скасувати збільшення йому застави pic.twitter.com/lbkMG4dCZE— hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2023
Натомість прокурори виступали проти апеляції.
Прокурор припустив, що у разі звільнення Коломойський може переховуватися на території Ізраїлю та Кіпру, адже є громадянином цих країн. На його думку, після оновлення підозри та збільшення суми махінацій такий ризик зріс. Окрім того, Кіпр може відмовити в екстрадиції олігарха у разі звернення по міжнародну правову допомогу. Також прокурор говорив про ризик упливу на свідків.
Що передувало:
- Київський апеляційний суд уже розглядав апеляцію на арешт Коломойського 25 вересня: тоді суд залишив без змін запобіжний захід — тримання під вартою та заставу розміром 3,89 мільярда гривень. Працівники "1+1" просили відпустити його на поруки.
- 2 вересня Коломойському вручили підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
- Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.
- 8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.
- Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського.