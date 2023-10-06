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Коломойський знову не зміг добитися скасування арешту

Євген КізіловП'ятниця, 6 жовтня 2023, 17:45
Коломойський знову не зміг добитися скасування арешту
ігор коломойський на суді 6 жовтня, фото: hromadske

Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському – він і надалі перебуватиме під вартою з альтернативою внесення застави у 3,9 млрд гривень.

Джерело: hromadske із залу суду

Деталі: Адвокати під час засідання заявляли, що вважають незаконним і необґрунтованим попереднє рішення суду про запобіжний захід, і просили скасувати тримання під вартою.

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Також сторона захисту стверджувала, що Коломойський "не має змоги хоча б теоретично" сплатити таку заставу. А ще адвокати заявили про хронічні захворювання бізнесмена, через які запобіжний захід є "несумісним зі станом здоров'я".

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Натомість прокурори виступали проти апеляції.

Прокурор припустив, що у разі звільнення Коломойський може переховуватися на території Ізраїлю та Кіпру, адже є громадянином цих країн. На його думку, після оновлення підозри та збільшення суми махінацій такий ризик зріс. Окрім того, Кіпр може відмовити в екстрадиції олігарха у разі звернення по міжнародну правову допомогу. Також прокурор говорив про ризик упливу на свідків.

Що передувало:

  • Київський апеляційний суд уже розглядав апеляцію на арешт Коломойського 25 вересня: тоді суд залишив без змін запобіжний захід — тримання під вартою та заставу розміром 3,89 мільярда гривень. Працівники "1+1" просили відпустити його на поруки.
  • 2 вересня Коломойському вручили підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
  • Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.
  • 8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.
  • Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського. 

Теми: Коломойськийарешт
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