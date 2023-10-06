Коломойський знову не зміг добитися скасування арешту

Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському – він і надалі перебуватиме під вартою з альтернативою внесення застави у 3,9 млрд гривень.

Джерело: hromadske із залу суду

Деталі: Адвокати під час засідання заявляли, що вважають незаконним і необґрунтованим попереднє рішення суду про запобіжний захід, і просили скасувати тримання під вартою.

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Також сторона захисту стверджувала, що Коломойський "не має змоги хоча б теоретично" сплатити таку заставу. А ще адвокати заявили про хронічні захворювання бізнесмена, через які запобіжний захід є "несумісним зі станом здоров'я".

Наша журналістка у залі Київського апеляційного суду, де розглядають апеляцію адвокатів Ігоря Коломойського. Його захисники просять скасувати збільшення йому застави pic.twitter.com/lbkMG4dCZE — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2023

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Натомість прокурори виступали проти апеляції.

Прокурор припустив, що у разі звільнення Коломойський може переховуватися на території Ізраїлю та Кіпру, адже є громадянином цих країн. На його думку, після оновлення підозри та збільшення суми махінацій такий ризик зріс. Окрім того, Кіпр може відмовити в екстрадиції олігарха у разі звернення по міжнародну правову допомогу. Також прокурор говорив про ризик упливу на свідків.

Що передувало: