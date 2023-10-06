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РосЗМІ: у російських колоніях рекордно скоротилася кількість ув’язнених

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 жовтня 2023, 19:31
РосЗМІ: у російських колоніях рекордно скоротилася кількість ув’язнених
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ PIXABAY.COM

У 2023 році кількість ув’язнених у російських колоніях скоротилася на рекордну цифру – 54 тисячі осіб, пишуть російські ЗМІ. 

Джерело: "Медіазона"

Деталі: До такого висновку "Медіазона" дійшла після заяви заступника міністра юстиції РФ Всеволода Вуколова.

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Він повідомив, що наразі у виправних колоніях перебуває 266 тисяч осіб.

Як зазначає видання, це перше публічне повідомлення про кількість ув'язнених у колоніях після того, як Федеральна служба виконання покарань Росії у листопаді 2022 року перестала публікувати подібну статистику на тлі вербування засуджених до "ПВК Вагнера". Журналісти кажуть, що порівняно з попередніми роками падіння більше.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Британська розвідка раніше повідомляла, що з початку 2023 року Міністерство оборони Росії активізувало схему вербування російських в’язнів для участі в бойових діях в Україні.
  • ЗМІ у квітні повідомляли, що колонії в 35 регіонах Росії недорахувалися 17 тисяч ув’язнених під час війни в Україні, порахували ЗМІ.

Теми: РосіяВагнермобілізація
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