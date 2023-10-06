РосЗМІ: у російських колоніях рекордно скоротилася кількість ув’язнених

У 2023 році кількість ув’язнених у російських колоніях скоротилася на рекордну цифру – 54 тисячі осіб, пишуть російські ЗМІ.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: До такого висновку "Медіазона" дійшла після заяви заступника міністра юстиції РФ Всеволода Вуколова.

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Він повідомив, що наразі у виправних колоніях перебуває 266 тисяч осіб.

Як зазначає видання, це перше публічне повідомлення про кількість ув'язнених у колоніях після того, як Федеральна служба виконання покарань Росії у листопаді 2022 року перестала публікувати подібну статистику на тлі вербування засуджених до "ПВК Вагнера". Журналісти кажуть, що порівняно з попередніми роками падіння більше.

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