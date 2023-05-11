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Міноборони Росії у квітні завербувало на війну до 10 тисяч в’язнів – розвідка Британії

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 09:24
Міноборони Росії у квітні завербувало на війну до 10 тисяч в’язнів – розвідка Британії
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

З початку 2023 року Міністерство оборони Росії активізувало схему вербування російських в’язнів для участі в бойових діях в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 11 травня. 

Ймовірно, що лише у квітні 2023 року за цією схемою до російського війська залучили до 10 тисяч засуджених.

З літа 2022 року ув'язнені були основним джерелом для проведення операцій в Україні приватною військовою компанією "Вагнера". Однак "вагнерівці", найімовірніше, втратили доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року на тлі загострення публічної ворожнечі з Міністерством оборони Росії.

Кампанія Міноборони Росії з вербування в'язнів є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських військових, спрямованих на збільшення чисельності армії, водночас намагаючись уникнути нової обов'язкової мобілізації. Остання вважається дуже непопулярною серед росіян.

Раніше британська розвідка повідомляла, що у Росії активно вербують трудових мігрантів із Центральної Азії для того, щоб відправити їх на війну в Україну.

У квітні в Міноборони Британії констатували, що Росія всіма силами намагається відкласти нову відкриту мобілізацію.

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Теми: Росіямобілізаціяв'язниця
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