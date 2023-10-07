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Штати можуть запропонувати Польщі "Залізний купол" в обмін на Patriot для України – Politico

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 03:04
Штати можуть запропонувати Польщі Залізний купол в обмін на Patriot для України – Politico
системи Patriot, ілюстративне фото @BMVg_Bundeswehr

У Штатах розглядають можливість тристороннього обміну, який передбачає передачу Польщі "Залізного купола" в обмін на те, щоб РП передала Україні частину систем Patriot.

Джерело: Politico з посиланням на сенатора-демократа Кріса Ван Голлена

Деталі: Як пише видання, Голлен може запропонувати "обхідний шлях" для допомоги Україні, який полягає у тристоронньому обміні.

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Зокрема, ідеться в публікації, Польща як член НАТО може отримати американські системи "Залізний купол" і надати Україні частину своїх систем протиповітряної оборони Patriot.

Politico зазначає, що розглянути питання в такий спосіб постала потреба після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона і Києва надати "Залізний купол" Україні.

Що передувало: Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • З виділених Конгресом 25,9 мільярда доларів на поповнення запасів озброєнь, які надходили в Україну, залишилося 1,6 мільярда доларів
  • Крім того, у США залишилося близько 5,4 мільярда доларів на постачання зброї та техніки зі своїх запасів. США вже вичерпали б ці кошти, якби на початку року Пентагон не зрозумів, що переоцінив уже відправлене обладнання.

Теми: СШАПольщаППОдопомога Україні
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