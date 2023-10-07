Штати можуть запропонувати Польщі "Залізний купол" в обмін на Patriot для України – Politico

У Штатах розглядають можливість тристороннього обміну, який передбачає передачу Польщі "Залізного купола" в обмін на те, щоб РП передала Україні частину систем Patriot.

Джерело: Politico з посиланням на сенатора-демократа Кріса Ван Голлена

Деталі: Як пише видання, Голлен може запропонувати "обхідний шлях" для допомоги Україні, який полягає у тристоронньому обміні.

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Зокрема, ідеться в публікації, Польща як член НАТО може отримати американські системи "Залізний купол" і надати Україні частину своїх систем протиповітряної оборони Patriot.

Politico зазначає, що розглянути питання в такий спосіб постала потреба після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона і Києва надати "Залізний купол" Україні.

Що передувало: Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні.

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