Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Штати можуть запропонувати Польщі "Залізний купол" в обмін на Patriot для України – Politico

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 03:04
Штати можуть запропонувати Польщі Залізний купол в обмін на Patriot для України – Politico
системи Patriot, ілюстративне фото @BMVg_Bundeswehr

У Штатах розглядають можливість тристороннього обміну, який передбачає передачу Польщі "Залізного купола" в обмін на те, щоб РП передала Україні частину систем Patriot.

Джерело: Politico з посиланням на сенатора-демократа Кріса Ван Голлена

Деталі: Як пише видання, Голлен може запропонувати "обхідний шлях" для допомоги Україні, який полягає у тристоронньому обміні.

Реклама:

Зокрема, ідеться в публікації, Польща як член НАТО може отримати американські системи "Залізний купол" і надати Україні частину своїх систем протиповітряної оборони Patriot.

Politico зазначає, що розглянути питання в такий спосіб постала потреба після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона і Києва надати "Залізний купол" Україні.

Що передувало: Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • З виділених Конгресом 25,9 мільярда доларів на поповнення запасів озброєнь, які надходили в Україну, залишилося 1,6 мільярда доларів
  • Крім того, у США залишилося близько 5,4 мільярда доларів на постачання зброї та техніки зі своїх запасів. США вже вичерпали б ці кошти, якби на початку року Пентагон не зрозумів, що переоцінив уже відправлене обладнання.

Теми: СШАПольщаППОдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
США
Штайнмаєр висловив Байдену стурбованість через ситуацію з допомогою Україні від США
США планують наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ
Із США висилають двох російських дипломатів
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: