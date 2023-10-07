Довелося розглядати понад тисячу фейкових поправок – Арахамія про зміни до бюджету

Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив, що депутатам довелося розглядати понад 1000 фейкових поправок до законопроєкту про зміни до держбюджету 2023 року, які передбачають додаткове фінансування оборонного сектору.

Джерело: Арахамія, цитує агентство "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я не розумію, як можна не голосувати за питання, пов'язані з посиленням нашої оборони.

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Однак, на жаль, довелося розглядати понад 1000 фейкових поправок.

Мені здається, що таким чином просто намагалися затягнути процес, адже наступний законопроєкт – перенаправлення військового ПДФО (податку) на доходи фізичних осіб – ред.) з бюджетів громад до бюджету держави для видатків, пов'язаних із війною.

Очевидно, існує багато людей, яким подобається бруківка, а не артилерія".

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"Гроші виділяються на сили безпеки та оборони, із них 80% коштів – це зарплати нашим військовим. Саме тому дивно, що виникли суперечки на цю тему".

Деталі: Політик наголосив, що після тривалого розгляду остаточного варіанта документа на пленарному засіданні Верховної Ради він залишився практично у тому ж вигляді, в якому був проголосований на профільному комітеті.

Нардеп нагадав, що Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю ухвалила законопроєкт №10038 про зміни до бюджету 2023 року, який передбачає збільшення видатків на фінансування безпеки та оборони на понад 322 млрд грн.