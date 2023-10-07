Деградовані російські війська не здатні вести повноцінний наступ у районі Куп'янська – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на відновлення наступальних операцій окупантів у районі Куп'янська, але заперечують можливість успіху "деградованих елементів" російських сил, які діють на цьому напрямку.

Джерело: ISW

Деталі: Українські війська продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і просунулися вперед на заході Запорізької області 6 жовтня.

Реклама:

Експерти зазначають, що російські війська, схоже, нещодавно провели ротацію в районі Оріхова, продемонструвавши здатність утримувати оборону на цій критично важливій ділянці фронту.

Крім того, ідеться у звіті, окупанти відновили наступальні дії під Куп'янськом 6 жовтня, більшість російських сил, розгорнутих на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються боєздатними.

Українські військові повідомили про зниження активності російських військ під Куп'янськом протягом останніх тижнів, але 6 жовтня речник Східної групи українських військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська відновили бойові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Російські "воєнкори" стверджують, що російські війська розпочали наступ біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська) і що вони ведуть інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове-Куп'янськ).

Один з "воєнкорів" охарактеризував відновлений наступ російських військ на Куп'янськ як "широкомасштабний", а згодом видалив цей допис.

В огляді нагадують, що начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові розгорнули елементи новоствореної 25-ї загальновійськової армії на Куп'янському напрямку на заміну 41-й ЗВА

Аналітики припускають: відновлення російських наступальних операцій під Куп'янськом за участі елементів 25-ї ЗВА, ймовірно, має на меті відволікти увагу української сторони від інших ділянок фронту на півдні України.

Однак, за попередньою оцінкою ISW, 25-та ОАК була поспішно розгорнута до запланованої дати у грудні 2023 року і, ймовірно, сильно недоукомплектована, погано підготовлена або ж і те, і інше разом.

Веазується і те, що ISW також раніше спостерігав присутність сильно деградованих елементів Західного військового округу, зокрема 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії, в районі Куп'янська, і наразі ISW не вважає, що угруповання, яке складається з новоствореної 25-ї загальновійськової армії з деградованими елементами ЗВО, буде здатне вести повноцінні наступальні дії в цьому районі.

Ключові висновки ISW за 6 жовтня: