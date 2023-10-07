Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Деградовані російські війська не здатні вести повноцінний наступ у районі Куп'янська – ISW

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 04:48
Деградовані російські війська не здатні вести повноцінний наступ у районі Куп'янська – ISW
російські загарбники, фото ілюстративне: GETTY IMAGES

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на відновлення наступальних операцій окупантів у районі Куп'янська, але заперечують можливість успіху "деградованих елементів" російських сил, які діють на цьому напрямку.

Джерело: ISW

Деталі: Українські війська продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і просунулися вперед на заході Запорізької області 6 жовтня.

Реклама:

Експерти зазначають, що російські війська, схоже, нещодавно провели ротацію в районі Оріхова, продемонструвавши здатність утримувати оборону на цій критично важливій ділянці фронту.

Крім того, ідеться у звіті, окупанти відновили наступальні дії під Куп'янськом 6 жовтня, більшість російських сил, розгорнутих на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються боєздатними.

Українські військові повідомили про зниження активності російських військ під Куп'янськом протягом останніх тижнів, але 6 жовтня речник Східної групи українських військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська відновили бойові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Російські "воєнкори" стверджують, що російські війська розпочали наступ біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська) і що вони ведуть інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове-Куп'янськ).

Один з "воєнкорів" охарактеризував відновлений наступ російських військ на Куп'янськ як "широкомасштабний", а згодом видалив цей допис.

В огляді нагадують, що начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові розгорнули елементи новоствореної 25-ї загальновійськової армії на Куп'янському напрямку на заміну 41-й ЗВА

Аналітики припускають: відновлення російських наступальних операцій під Куп'янськом за участі елементів 25-ї ЗВА, ймовірно, має на меті відволікти увагу української сторони від інших ділянок фронту на півдні України.

Однак, за попередньою оцінкою ISW, 25-та ОАК була поспішно розгорнута до запланованої дати у грудні 2023 року і, ймовірно, сильно недоукомплектована, погано підготовлена або ж і те, і інше разом.

Веазується і те, що ISW також раніше спостерігав присутність сильно деградованих елементів Західного військового округу, зокрема 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії, в районі Куп'янська, і наразі ISW не вважає, що угруповання, яке складається з новоствореної 25-ї загальновійськової армії з деградованими елементами ЗВО, буде здатне вести повноцінні наступальні дії в цьому районі.

Ключові висновки ISW за 6 жовтня:

  • Сили оборони продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і просунулися вперед на заході Запорізької області 6 жовтня.
  • Російські війська, схоже, нещодавно провели ротацію полку в районі Оріхова, продемонструвавши здатність утримувати оборону на цій критично важливій ділянці фронту.
  • За повідомленнями, російські війська відновили наступальні дії під Куп'янськом 6 жовтня, але більшість російських військ, розгорнутих на цій ділянці фронту, скоріш за все, залишаються боєздатними.
  • Загарбники, можливо, розширюють інфраструктуру військової підготовки на окупованому сході України в рамках постійних зусиль, спрямованих на підвищення тренувального та мобілізаційного потенціалу російських збройних сил.
  • Постійні спроби Кремля зняти з себе провину за катастрофу літака фінансиста "Вагнера" Євгена Пригожина і зганьбити його призводять до того, що в окремих спільнотах інформаційного простору Пригожина продовжують вихваляти і намагаються захистити його.
  • Колишні російські військові командири, які брали участь у початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, як повідомляється, залишаються на периферійних посадах, що мають певний вплив у російській військовій або оборонно-промисловій базі.
  • У ніч з 5 на 6 жовтня російські війська завдали удару з безпілотників "Шахіед-131/136" по об'єктах портової, зернової та прикордонної інфраструктури на півдні України.
  • Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп'янськ-Лиман, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецька-Запоріжжя та на заході Запорізької області, а на деяких ділянках просунулися вперед.
  • За повідомленнями, Росія завербувала до кількох сотень громадян Сербії для участі у бойових діях в Україні.

Теми: війнаISWХарківська областьДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
У Севастополі вдруге за вечір оголошували повітряну тривогу, працювала ППО по безпілотнику
На Полтавщині пролунали звуки вибухів
ЗМІ: В Одесі пролунали вибухи
Штати можуть запропонувати Польщі "Залізний купол" в обмін на Patriot для України – Politico
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: