Деградовані російські війська не здатні вести повноцінний наступ у районі Куп'янська – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на відновлення наступальних операцій окупантів у районі Куп'янська, але заперечують можливість успіху "деградованих елементів" російських сил, які діють на цьому напрямку.
Джерело: ISW
Деталі: Українські війська продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і просунулися вперед на заході Запорізької області 6 жовтня.
Експерти зазначають, що російські війська, схоже, нещодавно провели ротацію в районі Оріхова, продемонструвавши здатність утримувати оборону на цій критично важливій ділянці фронту.
Крім того, ідеться у звіті, окупанти відновили наступальні дії під Куп'янськом 6 жовтня, більшість російських сил, розгорнутих на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються боєздатними.
Українські військові повідомили про зниження активності російських військ під Куп'янськом протягом останніх тижнів, але 6 жовтня речник Східної групи українських військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська відновили бойові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
Російські "воєнкори" стверджують, що російські війська розпочали наступ біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська) і що вони ведуть інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове-Куп'янськ).
Один з "воєнкорів" охарактеризував відновлений наступ російських військ на Куп'янськ як "широкомасштабний", а згодом видалив цей допис.
В огляді нагадують, що начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові розгорнули елементи новоствореної 25-ї загальновійськової армії на Куп'янському напрямку на заміну 41-й ЗВА
Аналітики припускають: відновлення російських наступальних операцій під Куп'янськом за участі елементів 25-ї ЗВА, ймовірно, має на меті відволікти увагу української сторони від інших ділянок фронту на півдні України.
Однак, за попередньою оцінкою ISW, 25-та ОАК була поспішно розгорнута до запланованої дати у грудні 2023 року і, ймовірно, сильно недоукомплектована, погано підготовлена або ж і те, і інше разом.
Веазується і те, що ISW також раніше спостерігав присутність сильно деградованих елементів Західного військового округу, зокрема 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії, в районі Куп'янська, і наразі ISW не вважає, що угруповання, яке складається з новоствореної 25-ї загальновійськової армії з деградованими елементами ЗВО, буде здатне вести повноцінні наступальні дії в цьому районі.
Ключові висновки ISW за 6 жовтня:
- Сили оборони продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і просунулися вперед на заході Запорізької області 6 жовтня.
- Російські війська, схоже, нещодавно провели ротацію полку в районі Оріхова, продемонструвавши здатність утримувати оборону на цій критично важливій ділянці фронту.
- За повідомленнями, російські війська відновили наступальні дії під Куп'янськом 6 жовтня, але більшість російських військ, розгорнутих на цій ділянці фронту, скоріш за все, залишаються боєздатними.
- Загарбники, можливо, розширюють інфраструктуру військової підготовки на окупованому сході України в рамках постійних зусиль, спрямованих на підвищення тренувального та мобілізаційного потенціалу російських збройних сил.
- Постійні спроби Кремля зняти з себе провину за катастрофу літака фінансиста "Вагнера" Євгена Пригожина і зганьбити його призводять до того, що в окремих спільнотах інформаційного простору Пригожина продовжують вихваляти і намагаються захистити його.
- Колишні російські військові командири, які брали участь у початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, як повідомляється, залишаються на периферійних посадах, що мають певний вплив у російській військовій або оборонно-промисловій базі.
- У ніч з 5 на 6 жовтня російські війська завдали удару з безпілотників "Шахіед-131/136" по об'єктах портової, зернової та прикордонної інфраструктури на півдні України.
- Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп'янськ-Лиман, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецька-Запоріжжя та на заході Запорізької області, а на деяких ділянках просунулися вперед.
- За повідомленнями, Росія завербувала до кількох сотень громадян Сербії для участі у бойових діях в Україні.