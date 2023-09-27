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Куп’янський напрямок в пріоритеті у росіян, щоб відволікти ЗСУ – ОВА

Тетяна ЛозовенкоСереда, 27 вересня 2023, 19:58
Куп’янський напрямок в пріоритеті у росіян, щоб відволікти ЗСУ – ОВА
Синєгубов, скрін з відео на сайті ОВА

Куп’янський напрямок для російських військових – пріоритеті, щоб відволікти ЗСУ від інших напрямків, де вони мають успіх.

Джерело: пресслужба Харківської обласної військової адміністрації із посиланням на заяву очільника ОВА Олега Синєгубова 

Пряма мова: "Ворог завдає ударів керованими авіабомбами. Так, сьогодні зранку здійснювалися обстріли по мостових переправах, по місту Куп’янськ, загалом по куп’янському напрямку. 

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Це свідчить про те, що ворог фактично проводить підготовчі дії до майбутніх штурмових операцій. 

І це у них відбувається хвилями – спочатку вони накопичують певну кількість своїх військових, потім здійснюють штурмові дії. Далі українські захисники наносять досить серйозні ураження, ворог знову здійснює ротацію і далі готується до штурмових дій".

Деталі: За його словами, наразі куп'янський напрямок для російських військових – у пріоритеті, щоб відволікти ЗСУ від інших напрямків, де вони мають успіх.

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Теми: Харківська областьвійнаЗбройні сили
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