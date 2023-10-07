Окупанти в Криму посилено шукають українських партизанів – спротив

За даними Центру національного спротиву, в окупованому Криму продовжується посилення адміністративно-поліцейських умов для боротьби з українським підпіллям.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Ворог стурбований активністю та підвищеною ефективністю Руху опору в Криму, в результаті чого посилив контррозвідувальний режим, в тому числі з метою виявлення та боротьби з українським підпіллям".

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Деталі: У той же час, за інформацією Руху опору на півострові, впродовж минулого місяця спостерігалась тенденція до збільшення середньодобової пропускної можливості цивільних осіб, які перетинають підконтрольні окупантам пункти пропуску на адміністративній межі між окупованим Кримом та Херсонською областю, і складала близько 15 тис. осіб на добу.

Нагадаємо: Партизанський рух "Атеш" заявив, що фіксує перекидання росіянами ППО до окупованого Сімферополя.