Партизани заявляють про перекидання Росією ППО у Сімферополь

Партизанський рух "Атеш" заявив, що фіксує перекидання росіянами ППО до окупованого Сімферополя.

Джерело: "Атеш"

Дослівно: "Наш агент зафіксував перекидання ЗРК "Оса" і особового складу російських військ у бік Сімферополя. Це старий комплекс, який почав використовуватися ще з 70-х років минулого століття.

Реклама:

Окупанти змушені розконсервувати застарілі засоби ППО, адже наявними вони не в змозі закрити навіть свої військові об'єкти в Криму.

Більш сучасні засоби, своєю чергою, планомірно знищуються українськими силами. Ми також докладаємо до цього всіх зусиль".

Нагадаємо: Раніше "Атеш" заявляв, що росіянин-партизан підірвав дві вантажівки з окупантами в Генічеську.