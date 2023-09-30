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Партизани заявляють про перекидання Росією ППО у Сімферополь

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 23:27
Партизани заявляють про перекидання Росією ППО у Сімферополь
зрк оса, фото: міноборони рф

Партизанський рух "Атеш" заявив, що фіксує перекидання росіянами ППО до окупованого Сімферополя.

Джерело: "Атеш"

Дослівно: "Наш агент зафіксував перекидання ЗРК "Оса" і особового складу російських військ у бік Сімферополя. Це старий комплекс, який почав використовуватися ще з 70-х років минулого століття.

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Окупанти змушені розконсервувати застарілі засоби ППО, адже наявними вони не в змозі закрити навіть свої військові об'єкти в Криму.

Більш сучасні засоби, своєю чергою, планомірно знищуються українськими силами. Ми також докладаємо до цього всіх зусиль".

Нагадаємо: Раніше "Атеш" заявляв, що росіянин-партизан підірвав дві вантажівки з окупантами в Генічеську.

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Теми: партизаниКримокупація
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