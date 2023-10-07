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Нетаньягу звернувся до народу: "Ми у стані війни, і ми переможемо"

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 12:08
Нетаньягу звернувся до народу: Ми у стані війни, і ми переможемо
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив публічну заяву з приводу масованої атаки з боку ХАМАС, заявивши, що країна перебуває у стані війни, але вони переможуть.

Джерело: The Times of Israel

Пряма мова Нетаньягу: "Громадяни Ізраїлю, ми перебуваємо у стані війни. І ми переможемо.

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Ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи раніше не знав.

Я доручив, перш за все, очистити від терористів громади, в які вони проникли, і ця робота триває.

Я віддав наказ про широкомасштабний призов резервів, щоб відповісти у війні, якої ворог ніколи не бачив. Ми ведемо війну, і ми вийдемо з неї переможцями".

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Деталі: За даними ЗМІ, надходять повідомлення про загиблих і майже 300 поранених, оскільки бойовики проникають у низку південних міст, а по центру і півдню країни випускають тисячі ракет.

Передісторія: Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.

Теми: Ізраїльвійна
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