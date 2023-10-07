Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нетаньягу звернувся до народу: "Ми у стані війни, і ми переможемо"

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 12:08
Нетаньягу звернувся до народу: Ми у стані війни, і ми переможемо
скриншот

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив публічну заяву з приводу масованої атаки з боку ХАМАС, заявивши, що країна перебуває у стані війни, але вони переможуть.

Джерело: The Times of Israel

Пряма мова Нетаньягу: "Громадяни Ізраїлю, ми перебуваємо у стані війни. І ми переможемо.

Реклама:

Ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи раніше не знав.

Я доручив, перш за все, очистити від терористів громади, в які вони проникли, і ця робота триває.

Я віддав наказ про широкомасштабний призов резервів, щоб відповісти у війні, якої ворог ніколи не бачив. Ми ведемо війну, і ми вийдемо з неї переможцями".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За даними ЗМІ, надходять повідомлення про загиблих і майже 300 поранених, оскільки бойовики проникають у низку південних міст, а по центру і півдню країни випускають тисячі ракет.

Передісторія: Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.

Теми: Ізраїльвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Лебідь – під суд": СБУ завершила розслідування щодо митрополита УПЦ МП Павла

У центрі Києва тричі вдарили ножем військового − поліція шукає зловмисників

Кулеба сподівається, що Орбан хоча б вимив руки після рукостискання з Путіним

відео, фотоПартизани підірвали автівку з мародерами у Мелітополі – мер

Чоловіка засудили до тюрми як ухилянта: він пояснив, що не готовий вбити людину

Зеленський − на промову Байдена: Разом не дамо знищити свободу і демократію

Усі новини...
Ізраїль
Напад на Ізраїль: вже понад 20 загиблих, ЦАХАЛ атакує у відповідь
ЄС назвав атаку ХАМАС проти Ізраїлю "тероризмом у найогиднішій формі"
Українців немає серед постраждалих в Ізраїлі – МЗС
Останні новини
16:48
Розвідка Естонії: Росіяни тиснутимуть на 2-х напрямках ще деякий час, але до прориву не дійде
16:25
В уряді шукають кадри, які візьмуть участь в цифровізації Держстату
16:19
відеоЗеленський прибув до Миколаєва після поїздки на Херсонщину
16:00
У Львові відключили опалення через чотири дні після початку опалювального сезону
15:58
Мелоні порвала стосунки зі своїм партнером після його сексистських висловлювань
15:38
У Казахстані відмовилися від слів віце-міністра про заборону продажу Росії товарів подвійного призначення
15:34
Росіян та білорусів допустили до ЧС з карате за 4 дні до старту
15:30
"Лебідь – під суд": СБУ завершила розслідування щодо митрополита УПЦ МП Павла
15:13
На Україну чекає ще одна реструктуризація держаборгу: якими можуть бути умови
15:10
відеоЗеленський провів наради з прикордонниками-розвідниками та військовими
Усі новини...
Реклама: