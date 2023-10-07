Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, ЦАХАЛ "готовий до війни"

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 08:57
ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни
фото: cnn

З сектора Гази по Ізраїлю бойовиками ХАМАС в суботу вранці були масовано запущені ракети, у містах пожежі, щонайменше одна людина загинула.

Джерело: CNN, Sky News, The Jerusalem Post

Деталі: Над низкою ізраїльських міст було видно великі клубки диму.

Реклама:

Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни".

Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву.

Зображення в соціальних мережах показують палаючі автомобілі і пошкоджені будівлі, а ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що одна людина загинула і щонайменше 15 отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Зйомки з мобільних телефонів також показують, як бойовики Хамасу намагаються дістатися Ізраїлю морем, використовуючи невеликі човни, і, що дуже незвично, кілька палестинських бойовиків, схоже, перетнули кордон за допомогою парашутів.

Сирени повітряної тривоги пролунали по всьому південному і центральному Ізраїлю, а в містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів пролунали вибухи.

Ізраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі Гази.

Міністр оборони Йоав Галант, зазначається, прямує до Тель-Авіва для отримання термінової інформації, а прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу скликав екстрене засідання кабінету міністрів з питань безпеки.

Глава військового крила палестинського ісламістського руху ХАМАС Мухаммед ад-Дейф оприлюднив відеозвернення, в якому оголосив про початок операції проти Ізраїлю і заявив, що палестинське бойове угрупування "випустило 5000 ракет по ворожих позиціях, аеропортах і військових позиціях".

Теми: ІзраїльСектор Газаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Ізраїль
Напад на Ізраїль: вже понад 20 загиблих, ЦАХАЛ атакує у відповідь
ЄС назвав атаку ХАМАС проти Ізраїлю "тероризмом у найогиднішій формі"
Українців немає серед постраждалих в Ізраїлі – МЗС
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: