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ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, ЦАХАЛ "готовий до війни"

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 08:57
ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни
фото: cnn

З сектора Гази по Ізраїлю бойовиками ХАМАС в суботу вранці були масовано запущені ракети, у містах пожежі, щонайменше одна людина загинула.

Джерело: CNN, Sky News, The Jerusalem Post

Деталі: Над низкою ізраїльських міст було видно великі клубки диму.

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Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни".

Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву.

Зображення в соціальних мережах показують палаючі автомобілі і пошкоджені будівлі, а ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що одна людина загинула і щонайменше 15 отримали поранення.

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Зйомки з мобільних телефонів також показують, як бойовики Хамасу намагаються дістатися Ізраїлю морем, використовуючи невеликі човни, і, що дуже незвично, кілька палестинських бойовиків, схоже, перетнули кордон за допомогою парашутів.

Сирени повітряної тривоги пролунали по всьому південному і центральному Ізраїлю, а в містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів пролунали вибухи.

Ізраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі Гази.

Міністр оборони Йоав Галант, зазначається, прямує до Тель-Авіва для отримання термінової інформації, а прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу скликав екстрене засідання кабінету міністрів з питань безпеки.

Глава військового крила палестинського ісламістського руху ХАМАС Мухаммед ад-Дейф оприлюднив відеозвернення, в якому оголосив про початок операції проти Ізраїлю і заявив, що палестинське бойове угрупування "випустило 5000 ракет по ворожих позиціях, аеропортах і військових позиціях".

Теми: ІзраїльСектор Газаобстріл
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