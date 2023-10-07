ЄС назвав атаку ХАМАС проти Ізраїлю "тероризмом у найогиднішій формі"

Керівництво ЄС рішуче засудило ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю, закликало до негайного припинення насильства.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала атаку тероризмом у найогиднішій його формі.

Реклама:

"Я однозначно засуджую напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів", - йдеться в її заяві у Twitter (X).

"Рішуче засуджуємо невибіркові атаки, спрямовані проти Ізраїлю та його народу сьогодні вранці, що спричинили терор і насильство проти невинних громадян. Мої думки з усіма жертвами. ЄС солідарний з ізраїльським народом у цей жахливий момент", - написав зі свого боку президент Європейської ради Шарль Мішель.

Про однозначне засудження нападу заявив також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми з болем стежимо за новинами, що надходять з Ізраїлю. Ми однозначно засуджуємо напади ХАМАС. Це жахливе насильство має негайно припинитися. Тероризм і насильство нічого не вирішують.

ЄС висловлює свою солідарність з Ізраїлем у ці важкі моменти", - заявив він.

Нагадаємо: Із сектора Гази по Ізраїлю бойовиками ХАМАС у суботу вранці було масовано запущено ракети, у містах почалися пожежі.

Тим часом ЦАХАЛ уже оголосив, що "готовий до війни".

Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдатів резерву.