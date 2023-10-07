У Криму знову чули вибухи, окупанти кажуть про збиту ракету

В окупованому Криму у суботу ввечері пролунала серія вибухів, Міноборони РФ заявило про ще одну збиту українську ракету.

Джерело: Суспільне, телеграм-канал "Крымский ветер", Міноборони РФ

Деталі: Як повідомив Суспільному місцевий мешканець, у Євпаторії в окупованому Криму прогриміли два вибухи.

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"Крымский ветер" повідомляє про вибухи в Джанкої, Євпаторії та Красноперекопську.

Міноборони Росії знову заявило, що близько 22:00 Київ атакував окупований Крим "зенітною ракетою комплексу ППО С-200, переобладнаною в ударний варіант".

Нібито ракету було знищено в повітрі.

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Що передувало: Після 18:00 у суботу Міноборони РФ заявило про нібито відбиту атаку української ракети по окупованому Криму, у соцмережах повідомляли про "приліт" у Джанкої.