Омбудсмен починає перевірку через відео з побиттям мобілізованих у Тернополі
У мережі з’явилося відео з ймовірним побиттям мобілізованих в одному ТЦК Тернополя, на що мер міста Сергій Надал звернувся до керівництва міського ТЦК.
Джерело: соцмережі, Надал у Telegram
Деталі: У соцмережах почали публікувати відео, на якому вказується, що у Тернопільському ТЦК б’ють мобілізованих. Наразі немає підтвердження чи спростування цієї інформації.
Проте мер Тернополя одразу після його появи звернувся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування, оскільки має інформацію, що їхні працівники "могли застосовувати силу до мобілізованих".
Пряма мова Надала: "Є інформація, що ваші "окремі" працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для "окремих" працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими.
Звертаюсь до тернополян: якщо вам відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, терміново повідомляйте у військову прокуратуру та поліцію.
Під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення, відповідно до вимог законодавства!".
Тернопіль— Andrey Serebrianskyi (@Luganskiy_Twi) October 8, 2023
На відео скоріш за все Андрій Яцків pic.twitter.com/lMJ8wwo8SA
Оновлено: Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що побачив у мережі "кадри із побиттям мобілізованих", його відомство починає перевірку.
Нагадаємо: Учора, 7 жовтня, з’явилося відео, що у Тернополі працівники ТЦК силою заштовхували в мікроавтобус чоловіків, а в обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку.