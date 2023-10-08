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Омбудсмен починає перевірку через відео з побиттям мобілізованих у Тернополі

Роман ПетренкоНеділя, 8 жовтня 2023, 13:08
Омбудсмен починає перевірку через відео з побиттям мобілізованих у Тернополі
скриншот

У мережі з’явилося відео з ймовірним побиттям мобілізованих в одному ТЦК Тернополя, на що мер міста Сергій Надал звернувся до керівництва міського ТЦК.

Джерело: соцмережі, Надал у Telegram

Деталі: У соцмережах почали публікувати відео, на якому вказується, що у Тернопільському ТЦК б’ють мобілізованих. Наразі немає підтвердження чи спростування цієї інформації.

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Проте мер Тернополя одразу після його появи звернувся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування, оскільки має інформацію, що їхні працівники "могли застосовувати силу до мобілізованих".

Пряма мова Надала: "Є інформація, що ваші "окремі" працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для "окремих" працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими.

Звертаюсь до тернополян: якщо вам відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, терміново повідомляйте у військову прокуратуру та поліцію.

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Під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення, відповідно до вимог законодавства!".

Оновлено: Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що побачив у мережі "кадри із побиттям мобілізованих", його відомство починає перевірку.

Нагадаємо: Учора, 7 жовтня, з’явилося відео, що у Тернополі працівники ТЦК силою заштовхували в мікроавтобус чоловіків, а в обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку.

Теми: ТернопільТЦКмобілізаціяЗбройні сили
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