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В Ізраїлі офіційно загинули понад 600 людей, ще дві тисячі поранених

Роман ПетренкоНеділя, 8 жовтня 2023, 15:13
В Ізраїлі офіційно загинули понад 600 людей, ще дві тисячі поранених
фото: Noam Revkin Fenton/Flash90

За офіційними даними, кількість загиблих внаслідок масованого нападу ХАМАС на ізраїльські громади поблизу Гази, перевищила 600 осіб.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на МОЗ країни

Деталі: Уточнюється, що серед загиблих - десятки солдатів і поліцейських, які загинули в бою.

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Міністерство охорони здоров'я також підтверджує, що кількість поранених у лікарнях досягла 2 048, у тому числі 20 у критичному стані і 330 важкопоранених.

Військові Ізраїлю, пише видання, продовжують боротьбу з бойовиками в прикордонних населених пунктах через більш ніж 30 годин після штурму.

Нагадаємо: В Ізраїлі загинули дві громадянки України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.

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Теми: Ізраїль
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