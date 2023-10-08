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В Ізраїлі загинули дві українки

Роман ПетренкоНеділя, 8 жовтня 2023, 14:37
В Ізраїлі загинули дві українки
фото: посольство

В Ізраїлі загинули дві громадянки України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на посольство, речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України.

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Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.

Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня".

Оновлено: Ніколенко уточнив, що МЗС має підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні.

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Теми: Ізраїльукраїнцівійна
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