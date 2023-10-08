В Ізраїлі ввели "стан війни". Школи по всій країні закривають
Уночі кабінет безпеки проголосував за те, щоб офіційно оголосити країну в стані війни, повідомляє канцелярія прем'єр-міністра.
Джерело: Times of Israel з посиланням на канцелярію прем’єра
Деталі: Влада повідомила, що тепер вона може здійснювати "значну військову діяльність".
Рішення кабінету безпеки високого рівня надає цій заяві юридичної сили відповідно до Основного закону: Уряд, стаття 40 якого говорить, що країна не може вступити у війну без рішення уряду.
Армія оборони Ізраїлю оголошує, що школи по всій країні залишаться закритими найближчими днями.
Обмеження діятимуть до 18:00 вівторка, але, ймовірно, будуть продовжені через бойові дії.
Крім того, підприємства на південь від Нетанії і на північ від центрального Негева можуть бути відкриті лише за умови наявності вільного доступу до бомбосховищ, кажуть військові.
За повідомленням Командування Тилу ЦАХАЛу, в цих районах обмежено збори до 10 осіб на відкритому повітрі і до 50 осіб у приміщенні.
Нагадаємо: За офіційними даними, кількість загиблих внаслідок масованого нападу ХАМАС на ізраїльські громади поблизу Гази, перевищила 600 осіб.