Росіяни поранили ще одну дитину на Херсонщині, вона у комі

Внаслідок обстрілу російськими військами селища Кіндийка на Херсонщині у неділю поранено 11-річну дівчинку.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Окупанти вдарили по селищу Кіндийка. Поранення дістала 11-річна дівчинка.

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Раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь прийшовся по території поблизу церкви.

Загалом від початку доби на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед яких – 9-місячна дитина".

Деталі: Пізніше Прокудін повідомив, що у дівчинки – численні ушкодження, вона перебуває в комі.

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"Вибухова та черепно-мозкова травми. Забій головного мозку. Відкритий перелом лівої плечової кістки. Множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї. Дівчинка в комі. За життя маленької борються кращі обласні фахівці", – написав він.

Що передувало: Російські окупанти вночі на 8 жовтня обстрілювали Херсон, поранені 11 людей, в тому числі дитина.