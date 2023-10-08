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На місці музичного фестивалю в Ізраїлі після атаки ХАМАС знайшли понад 250 тіл

Катерина ТищенкоНеділя, 8 жовтня 2023, 22:15
На місці музичного фестивалю в Ізраїлі після атаки ХАМАС знайшли понад 250 тіл
Кібуц Реїм в Ізраїлі, де проходив музичний фестиваль, google maps

На місці проведення музичного фестивалю на півдні Ізраїлю, який був атакований терористами ХАМАС у суботу, виявлено понад 250 тіл загиблих.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Представник волонтерської групи ZAKA, яка займається пошуком людських останків після терактів та інших катастроф, повідомив ЗМІ, що на сьогоднішній день вони зібрали понад 250 тіл з місця проведення музичного фестивалю на півдні країни, який був атакований терористами ХАМАСу.

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Багато батьків молодих людей, які були присутні на рейві біля кібуцу Реїм, з суботи відчайдушно шукають новини про своїх зниклих дітей.

Разом з тим, посольства Непалу в Ізраїлі підтвердило загибель десяти своїх громадян внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Водночас влада південного міста Сдерот заявила, що підозрюється проникнення терористів у місто й закликала мешканців не виходити з будинків.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю підконтрольне терористам ХАМАС міністерство охорони здоров’я  Гази заявило, що 413 палестинців були вбиті і ще 2300 отримали поранення в сектори Газа з суботи в результаті ударів у відповідь з боку Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила щонайменше 400 палестинських терористів як в Ізраїлі, так і в результаті ударів по Газі.

Що передувало: Станом на вечір неділі кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.

Теми: Ізраїль
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