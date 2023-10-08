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Ізраїль: кількість загиблих зросла до 700, Байден заявив про додаткову підтримку

Катерина ТищенкоНеділя, 8 жовтня 2023, 19:58
Ізраїль: кількість загиблих зросла до 700, Байден заявив про додаткову підтримку
Зруйнована поліцейська дільниця у Сдероті, Ізраїль, яку захопили в суботу бойовики ХАМАС, фото Getty Images

Кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що з суботи понад 2 243 людини були поранені й доставлені в лікарні Ізраїлю.

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22 з них перебувають у критичному стані, 343 – у важкому, 439 – у стані середньої тяжкості, 1 093 – у легкому, 50 – у стані сильної тривоги, а 187 – перебувають на обстеженні у медиків.

Разом з тим, Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу".

У заяві не міститься жодних подробиць про цю підтримку.

ВІДЕО ДНЯ

Пресслужба уряду Ізраїлю у неділю підтвердила, що щонайменше 100 ізраїльтян перебувають у полоні в Газі.

Досі Ізраїль відмовлявся підтвердити кількість цивільних і військових, які перебувають у заручниках. За повідомленнями ЗМІ, щонайменше 170 осіб можуть перебувати в полоні в Газі.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що у неділю ізраїльські військово-морські сили завдали ударів по ряду морських позицій ХАМАС у секторі Газа. Військові публікують відеозаписи, на яких зафіксовано момент ударів.

Армія оборони Ізраїлю також заявила, що в неділю здійснює нову хвилю авіаударів у секторі Газа по цілях, що належать ХАМАС.

Теми: ІзраїльСектор Газавійна
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