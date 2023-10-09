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У Росії порушили справу про держзраду проти адвоката Порошенка Новікова

Ірина БалачукПонеділок, 9 жовтня 2023, 10:36
У Росії порушили справу про держзраду проти адвоката Порошенка Новікова
Ілля Новіков. Фото з Facebook

Федеральна служба безпеки РФ СБ порушила кримінальну справу про держзраду проти адвоката п'ятого президента України Петра Порошенка Іллі Новікова.

Джерело: ФСБ РФ

Дослівно ФСБ: "Задокументовано причетність колишнього адвоката Адвокатської палати м. Москви Новікова Іллі Сергійовича до вчинення державної зради у формі переходу на бік противника. Щодо нього порушено кримінальну справу. Ведеться слідство".

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Деталі: ФСБ повідомляє, що Новіков після нападу Россі на Україну "добровільно залишив територію Росії, вступив до лав Сил територіальної оборони України і до теперішнього моменту бере участь у їхній діяльності".

Зокрема, за інформацією ФСБ, Новіков "пройшов військову підготовку в Україні, бере участь у бойових діях, займається пропагандистською роботою".

Що було раніше: У грудні 2022 року МВС РФ оголосило у федеральний розшук відомого в Росії адвоката Іллю Новікова.

ВІДЕО ДНЯ

З 2021 року Новіков проживає в Києві.

Він брав участь у низці резонансних судових розглядів у Росії та Україні. Він також був захисником на процесах проти Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального і "Меморіалу", представляв інтереси льотчиці Надії Савченко і режисера Олега Сенцова. В Україні він захищає лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Теми: РосіяУкраїна
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