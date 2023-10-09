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Міністр оборони Ізраїлю наказав взяти в облогу сектор Гази: ні електрики, ні їжі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 жовтня 2023, 13:21
Міністр оборони Ізраїлю наказав взяти в облогу сектор Гази: ні електрики, ні їжі
Фото: Getty Images

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.

Джерело: BBC

Пряма мова: "Я віддав наказ - Газа перебуватиме в повній блокаді. Не буде ні електрики, ні продовольства, ні палива (в Газу). Ми боремося з варварськими (терористами) і відповідатимемо відповідним чином".

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Деталі: Представник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що першочерговим завданням армії є ліквідація "проломів у загородженні на кордоні Гази".

Ізраїль контролює повітряний простір над Газою та її берегову лінію, а також ввезення і вивезення товарів у сектор через свої прикордонні пункти.

Аналогічним чином Єгипет контролює в'їзд і виїзд через свій кордон із Газою.

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Повідомляється, що у секторі проживає близько 2,3 млн осіб.

Що було раніше: Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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