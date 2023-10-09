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Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази – ЦАХАЛ

Альона Мазуренко Понеділок, 9 жовтня 2023, 11:52
Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля сектора Гази – ЦАХАЛ
фото: getty images

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою. 

Джерело: The Times of Israel

Деталі: За його словами, все ще відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю і бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль.

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Водночас, він не виключає, що в цьому районі все ще є терористи.

Хагарі заявив, що прориви прикордонного бар'єра в Газі будуть фізично захищені танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами і безпілотниками.

За його словами, армія евакуювала 15 з 24 прикордонних міст і продовжить евакуацію інших протягом найближчого дня.

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Представник армії Ізраїлю також повідомив, що місто Сдерот на даному етапі не будуть евакуйовувати.

Він додав, що з моменту початку бойових дій в суботу вранці по Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.

Щодо призову резервістів, він повідомив, що ЦАХАЛ "ніколи не мобілізував стільки резервістів так швидко - 300 000 резервістів за 48 годин".

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Теми: ІзраїльСектор Газавійна
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