Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прикордонник виявився агентом російських спецслужб і втік до Москви

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 жовтня 2023, 15:35
Прикордонник виявився агентом російських спецслужб і втік до Москви
Руслан Сировий. фото з Facebook

Працівники ДБР у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: За даними УП, йдеться про Руслана Сирового.

Реклама:

Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська.

У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.

За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником.  

Сировому повідомлено про підозру у дезертирстві. Також готується повідомлення про підозру у державній зраді.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.  

Теми: Прикордонна службаДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники не випустили за кордон вже понад 2 тисячі держслужбовців
Через атаку "Шахедів" тимчасово закрили поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією
Прикордонника арештували за вимагання $10 тисяч: обіцяв безперешкодний виїзд чоловіку
Останні новини
03:58
Росіяни стурбовані "українською активністю" на лівому березі Дніпра Херсонщини – ISW
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
Усі новини...
Реклама: