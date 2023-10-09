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Прикордонник виявився агентом російських спецслужб і втік до Москви

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 жовтня 2023, 15:35
Прикордонник виявився агентом російських спецслужб і втік до Москви
Руслан Сировий. фото з Facebook

Працівники ДБР у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті у лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: За даними УП, йдеться про Руслана Сирового.

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Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська.

У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.

За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві.

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Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником.  

Сировому повідомлено про підозру у дезертирстві. Також готується повідомлення про підозру у державній зраді.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.  

Теми: Прикордонна службаДБР
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