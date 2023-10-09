Росіяни передали ХАМАС трофейну зброю для дискредитації України – розвідка 

Російські окупанти передали бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС. Розвідка попереджає, що Росія готується до дискредитації України, щоб вплинути на ставлення союзників і надання західної зброї.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Держава-агресор Росія використовує напад терористів ХАМАСу на державу Ізраїль для масштабної провокації проти України.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі".

Деталі: У ГУР вважають, що за задумом російських окупантів ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

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Також наголошують, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

Провокація росіян націлена на дискредитацію ЗСУ та повне припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.

Оновлено: Згодом один із рупорів окупантів заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що зброя, яку Захід передавав Україні, "активно застосовується в Ізраїлі": "Далі вона, як і зброя, залишена американцями-втікачами в Афгані, буде безконтрольно використовуватися в усіх гарячих точках".

Медведєв традиційно не опублікував жодних, навіть сфабрикованих, доказів своїх слів.

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