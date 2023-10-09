Росіяни передали ХАМАС трофейну зброю для дискредитації України – розвідка
Російські окупанти передали бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС. Розвідка попереджає, що Росія готується до дискредитації України, щоб вплинути на ставлення союзників і надання західної зброї.
Джерело: головне управління розвідки
Дослівно: "Держава-агресор Росія використовує напад терористів ХАМАСу на державу Ізраїль для масштабної провокації проти України.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.
Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі".
Деталі: У ГУР вважають, що за задумом російських окупантів ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.
Також наголошують, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.
Провокація росіян націлена на дискредитацію ЗСУ та повне припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.
Оновлено: Згодом один із рупорів окупантів заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що зброя, яку Захід передавав Україні, "активно застосовується в Ізраїлі": "Далі вона, як і зброя, залишена американцями-втікачами в Афгані, буде безконтрольно використовуватися в усіх гарячих точках".
Медведєв традиційно не опублікував жодних, навіть сфабрикованих, доказів своїх слів.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль.
- Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль.
- 9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.