Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни передали ХАМАС трофейну зброю для дискредитації України – розвідка 

Альона Мазуренко Понеділок, 9 жовтня 2023, 16:04
Росіяни передали ХАМАС трофейну зброю для дискредитації України – розвідка 
фото: getty images

Російські окупанти передали бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС. Розвідка попереджає, що Росія готується до дискредитації України, щоб вплинути на ставлення союзників і надання західної зброї. 

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Держава-агресор Росія використовує напад терористів ХАМАСу на державу Ізраїль для масштабної провокації проти України.

Реклама:

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі".

Деталі: У ГУР вважають, що за задумом російських окупантів ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Також наголошують, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

Провокація росіян націлена на дискредитацію ЗСУ та повне припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.

Оновлено: Згодом один із рупорів окупантів заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що зброя, яку Захід передавав Україні, "активно застосовується в Ізраїлі": "Далі вона, як і зброя, залишена американцями-втікачами в Афгані, буде безконтрольно використовуватися в усіх гарячих точках".

Медведєв традиційно не опублікував жодних, навіть сфабрикованих, доказів своїх слів. 

Передісторія:

Теми: УкраїнаСектор ГазизброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
Україна
Єврокомісія: Ситуація в Ізраїлі не похитне підтримку України
У Путіна розмріялись, що поставки зброї Україні знизяться через напад ХАМАС на Ізраїль
Зеленський у зверненні до НАТО: ХАМАС і Росія – однакове зло
Останні новини
03:58
Росіяни стурбовані "українською активністю" на лівому березі Дніпра Херсонщини – ISW
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
Усі новини...
Реклама: