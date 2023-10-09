Третя ОШБ взяла в полон командира добробату армії РФ

На Бахмутському напрямку бійці третьої штурмової бригади захопили командира добровольчого батальйону "Алга" армії РФ.

Джерело: третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 омсбр рф.

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Тепер він – один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів".

Деталі: Стан свого підрозділу ворог коментує словами: "Тут пи*да сколько полегло".

Батальйон "Алга" – добровольче формування із Татарстану. У березні 2023 року росіяни в мережі обговорювали розгром формування в Україні. Тоді командир окупантів заявляв, що такі обговорення призводять до напруження та паніки.

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Він заявляв, що на війні не обходиться без жертв "серед військових і цивільних", а тих росіян, що розповідали про втрати, називав "зрадниками" і "дезертирами".