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Підозрюваного у хабарництві мера Сум відсторонили від посади  

Олександр ШумілінПонеділок, 9 жовтня 2023, 18:30
Підозрюваного у хабарництві мера Сум відсторонили від посади  
Фото: Суспільне

Мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у одержанні хабаря, відсторонили від займаної посади на 2 місяці.

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Дослівно: "9 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

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Строк відсторонення - 2 місяці".

Передісторія:

  • 2 жовтня НАБУ та СБУ повідомили про викриття під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради Олександра Журби.
  • Повідомлялося, що фігурантів затримали на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.
  • За даними слідства, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

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Теми: Сумимісцева владахабар
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