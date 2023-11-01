На Полтавщині пролунали вибухи – ЗМІ
Середа, 1 листопада 2023, 00:40
Під час масованої повітряної тривоги в Кременчуці та Миргородській громаді Полтавської області було чути звуки вибухів.
Джерело: Суспільне Полтава
Деталі: Ввечері Суспільне повідомило про звуки вибухів у Кременчуці.
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Вперше про вибухи місцеві жителі повідомили о 23:02.
Згодом, о 23:58, Суспільне написало про повторні звуки вибухів.
Оновлено: О 00:40 Суспільне повідомило про звуки вибухів у Миргородській громаді.
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