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На Полтавщині пролунали вибухи – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 1 листопада 2023, 00:40
На Полтавщині пролунали вибухи – ЗМІ
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Під час масованої повітряної тривоги в Кременчуці та Миргородській громаді Полтавської області було чути звуки вибухів.

Джерело: Суспільне Полтава

Деталі: Ввечері Суспільне повідомило про звуки вибухів у Кременчуці.

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Вперше про вибухи місцеві жителі повідомили о 23:02.

Згодом, о 23:58, Суспільне написало про повторні звуки вибухів.

Оновлено: О 00:40 Суспільне повідомило про звуки вибухів у Миргородській громаді.

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Теми: Полтавська областьвибухповітряна тривога
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