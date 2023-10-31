В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Увечері 31 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей, також повідомляють про "Шахеди".

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Станом на 23:34 Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про загрозу "Шахедів" та балістичного озброєння у більшості областей України. Зокрема з Бєлгородської області РФ та з південного напрямку повідомляли про пуски ударних БпЛА. Закликали бути особливо уважними Миколаївську, Кіровоградську, Полтавську, Харківську області.

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Фото - alerts.in.ua

Оновлено: Після опівночі 1 листопада Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників у різних напрямах.

Дослівно: "Рух ударних БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ

Група ударних БпЛА в Хмельницькій області. Імовірний напрямок – Старокостянтинів. Декілька груп в Кіровоградській області напрямком на Умань. Також спостерігається декілька груп в Полтавській області, напрямком на Кременчук".

Деталі: Близько другої ночі ПС повідомили про декілька груп ударних БпЛА у Вінницькій та Хмельницькій областях, курсом на захід. Курс може змінюватись.

Після другої ночі було оголошено відбій тривог в усіх областях, крім Вінницької та Хмельницької.

О 2:24 тривогу скасували у Вінницькій області, проте оголосили - на Тернопільщині.

О 2:59 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування БпЛА у Львівській області.

О 3:27 було оголошено відбій тривог по всіх областях.