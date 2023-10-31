В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Увечері 31 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей, також повідомляють про "Шахеди".
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: Станом на 23:34 Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про загрозу "Шахедів" та балістичного озброєння у більшості областей України. Зокрема з Бєлгородської області РФ та з південного напрямку повідомляли про пуски ударних БпЛА. Закликали бути особливо уважними Миколаївську, Кіровоградську, Полтавську, Харківську області.
Оновлено: Після опівночі 1 листопада Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників у різних напрямах.
Дослівно: "Рух ударних БпЛА:
- Група ударних БпЛА в Хмельницькій області. Імовірний напрямок – Старокостянтинів.
- Декілька груп в Кіровоградській області напрямком на Умань.
- Також спостерігається декілька груп в Полтавській області, напрямком на Кременчук".
Деталі: Близько другої ночі ПС повідомили про декілька груп ударних БпЛА у Вінницькій та Хмельницькій областях, курсом на захід. Курс може змінюватись.
Після другої ночі було оголошено відбій тривог в усіх областях, крім Вінницької та Хмельницької.
О 2:24 тривогу скасували у Вінницькій області, проте оголосили - на Тернопільщині.
О 2:59 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування БпЛА у Львівській області.
О 3:27 було оголошено відбій тривог по всіх областях.