Латвія передає Україні 20 конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів

Латвія передасть два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв.

Джерело: LSM.LV із посиланням на Мінфін країни

Деталі: Видання зазначає, що таку пропозицію Міністерства фінансів підтримав уряд.

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LSM.LV нагадує, що вже деякий час Латвія передає Україні, яка відбиває напад РФ, автомобілі, відібрані у водіїв, спійманих у стані сильного сп'яніння.

У публікації зазначається, що 31 жовтня уряд Латвії вирішив безоплатно відправити ще 20 одиниць загальною ринковою вартістю близько 56 тис. євро.

Як ідеться в підготовленому Мінфіном документі, ці машини відправлять, зокрема, Полтавській 1-й міській лікарні, медичному центру в Харкові, військовій міській адміністрації Херсона та іншим організаціям у Херсонській області тощо.

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