Латвія передає Україні 20 конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів
Середа, 1 листопада 2023, 02:28
Латвія передасть два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв.
Джерело: LSM.LV із посиланням на Мінфін країни
Деталі: Видання зазначає, що таку пропозицію Міністерства фінансів підтримав уряд.
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LSM.LV нагадує, що вже деякий час Латвія передає Україні, яка відбиває напад РФ, автомобілі, відібрані у водіїв, спійманих у стані сильного сп'яніння.
У публікації зазначається, що 31 жовтня уряд Латвії вирішив безоплатно відправити ще 20 одиниць загальною ринковою вартістю близько 56 тис. євро.
Як ідеться в підготовленому Мінфіном документі, ці машини відправлять, зокрема, Полтавській 1-й міській лікарні, медичному центру в Харкові, військовій міській адміністрації Херсона та іншим організаціям у Херсонській області тощо.
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Передісторія:
- Уряд Латвії в березні ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів, конфіскованих у країні у п'яних водіїв.
- У серпні латвійський уряд вирішив передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв на дорогах Латвії.