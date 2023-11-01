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Латвія передає Україні 20 конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів

Ольга Глущенко Середа, 1 листопада 2023, 02:28
Латвія передає Україні 20 конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів
Прапор Латвії, фото: Getty Images

Латвія передасть два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв.

Джерело: LSM.LV із посиланням на Мінфін країни

Деталі: Видання зазначає, що таку пропозицію Міністерства фінансів підтримав уряд.

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LSM.LV нагадує, що вже деякий час Латвія передає Україні, яка відбиває напад РФ, автомобілі, відібрані у водіїв, спійманих у стані сильного сп'яніння.

У публікації зазначається, що 31 жовтня уряд Латвії вирішив безоплатно відправити ще 20 одиниць загальною ринковою вартістю близько 56 тис. євро.

Як ідеться в підготовленому Мінфіном документі, ці машини відправлять, зокрема, Полтавській 1-й міській лікарні, медичному центру в Харкові, військовій міській адміністрації Херсона та іншим організаціям у Херсонській області тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Уряд Латвії в березні ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів, конфіскованих у країні у п'яних водіїв.
  • У серпні латвійський уряд вирішив передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв на дорогах Латвії.

Теми: Латвіяавтодопомога Україні
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