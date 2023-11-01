Окупанти влучили у нафтозавод у Кременчуку − спалахнула пожежа

Росіяни влучили "Шахедом" по нафтопереробному заводу в Кременчуку уночі 1 листопада, у результаті чого спалахнула пожежа.

Джерело: начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Пряма мова Проніна: "Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.



На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуку. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована".

Реклама:

Деталі: За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація про руйнування з’ясовується.

Наразі підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці.



Пронін також додав, що частину ворожих безпілотників вдалося збити.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ