Окупанти влучили у нафтозавод у Кременчуку − спалахнула пожежа
Середа, 1 листопада 2023, 07:11
Росіяни влучили "Шахедом" по нафтопереробному заводу в Кременчуку уночі 1 листопада, у результаті чого спалахнула пожежа.
Джерело: начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
Пряма мова Проніна: "Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.
На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуку. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована".
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Деталі: За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація про руйнування з’ясовується.
Наразі підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці.
Пронін також додав, що частину ворожих безпілотників вдалося збити.
Передісторія:
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- Під час масованої повітряної тривоги в Кременчуці та Миргородській громаді Полтавської області було чути звуки вибухів.