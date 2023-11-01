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Поблизу Миргорода пролунали вибухи

Олена РощінаСереда, 1 листопада 2023, 09:48

У Миргородській громаді в Полтавській області вранці 1 листопада лунали звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Джерело: "Суспільне", голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Кореспонденти "Суспільне" о 09:08 повідомили, що в Миргородській громаді на Полтавщині чутно звуки вибухів. У цей час у Полтавській області була повітряна тривога.

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Місцева влада поки не повідомляє про вибухи. 

О 09:17 на Полтавщині було оголошено відбій тривоги, повідомив голова ОВА Пронін. 

Повітряні сили Збройних сил України зранку повідомляли про ракетну небезпеку у Полтавській, а також Харківській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській і Херсонській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Російські війська у ніч на 1 листопада влучили "Шахедом" у нафтопереробний завод в Кременчуку в Полтавській області, пожежу там гасили кілька годин.

Теми: Полтавська областьповітряна тривогавибух
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