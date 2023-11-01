Поблизу Миргорода пролунали вибухи
У Миргородській громаді в Полтавській області вранці 1 листопада лунали звуки вибухів під час повітряної тривоги.
Джерело: "Суспільне", голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Кореспонденти "Суспільне" о 09:08 повідомили, що в Миргородській громаді на Полтавщині чутно звуки вибухів. У цей час у Полтавській області була повітряна тривога.
Місцева влада поки не повідомляє про вибухи.
О 09:17 на Полтавщині було оголошено відбій тривоги, повідомив голова ОВА Пронін.
Повітряні сили Збройних сил України зранку повідомляли про ракетну небезпеку у Полтавській, а також Харківській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській і Херсонській областях.
Цьому передувало: Російські війська у ніч на 1 листопада влучили "Шахедом" у нафтопереробний завод в Кременчуку в Полтавській області, пожежу там гасили кілька годин.