Українські посольства почали підготовку до евакуації українців з Гази − МЗС

Люди проходять через прикордонний КПП Рафах на півдні Сектору Гази перед тим, як потрапити до Єгипту, 1 листопада. Фото Getty Images

Міністерство закордонних справ розпочало підготовку до евакуації українців з Сектору Гази після того, як влада Єгипту дозволила виїзд іноземців через КПП "Рафах".

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах" МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців".

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Деталі: Зокрема, вони вже:

актуалізували список охочих виїхати (Наразі їх 358 людей, це переважно жінки та діти, МЗС запевняє, що з усіма підтримує зв'язок),

надіслали офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Наразі очікують погодження.

підготували документи для українців, які не мають дійсних проїзних документів.

забронювали необхідний транспорт.

сформували групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги українським громадянам на місці.

Ніколенко нагадав, що виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства.

"Працюємо, аби якнайшвидше вивезти наших людей. Питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби", − підсумував речник МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: На кордоні Сектора Гази з Єгипетом відкрили КПП "Рафах" для евакуації з анклаву. ХАМАС заявив, що дозволить виїхати деяким іноземцям та пораненим палестинцям. Повідомлялось, що українців поки серед них немає.