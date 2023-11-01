Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські посольства почали підготовку до евакуації українців з Гази − МЗС

Ірина БалачукСереда, 1 листопада 2023, 11:01
Українські посольства почали підготовку до евакуації українців з Гази − МЗС
Люди проходять через прикордонний КПП Рафах на півдні Сектору Гази перед тим, як потрапити до Єгипту, 1 листопада. Фото Getty Images

Міністерство закордонних справ розпочало підготовку до евакуації українців з Сектору Гази після того, як влада Єгипту дозволила виїзд іноземців через КПП "Рафах".

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах" МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців".

Реклама:

Деталі: Зокрема, вони вже:

  • актуалізували список охочих виїхати (Наразі їх 358 людей, це переважно жінки та діти, МЗС запевняє, що з усіма підтримує зв'язок),
  • надіслали офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Наразі очікують погодження.
  • підготували документи для українців, які не мають дійсних проїзних документів.
  • забронювали необхідний транспорт.
  • сформували групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги українським громадянам на місці.

Ніколенко нагадав, що виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства.

"Працюємо, аби якнайшвидше вивезти наших людей. Питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби", − підсумував речник МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: На кордоні Сектора Гази з Єгипетом відкрили КПП "Рафах" для евакуації з анклаву. ХАМАС заявив, що дозволить виїхати деяким іноземцям та пораненим палестинцям. Повідомлялось, що українців поки серед них немає.

Теми: Сектор ГазиукраїнціевакуаціяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїль розпочав військову операцію у головній лікарні Сектора Гази

CNN: Байден підпише законопроект про фінансування, якщо його прийме Сенат

Палата представників США схвалила проект фінансування уряду без грошей для України

У "Львівській політехніці" заявили, що підстав для звільнення Фаріон нема

Кіпрські компанії попалися на приховуванні росактивів: влада країни обіцяє посилити контроль

відеоЗ’явилося відео жорсткого затримання одесита військкоматом на очах у родини: в ТЦК з’ясовують обставини

Усі новини...
Сектор Гази
Bloomberg: США та Ізраїль обговорюють варіанти контролю над Газою
КПП "Рафах" відкрили для часткової евакуації іноземців та поранених з Гази
Блінкен цього тижня знову відвідає Ізраїль
Останні новини
08:01
Захисники знищили 820 окупантів, 18 ББМ і літак за добу
07:36
фото Росіяни вдарили ракетою по Селидовому на Донеччині: є загибла, під завалами шукають людей
06:56
Ворог активно атакує на трьох напрямках – зведення Генштабу
06:34
Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для балістичних ракет
05:55
Китай масово скуповує обладнання США для виробництва чипів, обходячи обмеження – Reuters
05:14
Штурм лікарні у Секторі Гази: ХАМАС заздалегідь у всьому звинуватив Ізраїль і США
04:28
Українські війська просунулися на лівому березі Херсонщини та в районі Вербового – ISW
03:55
Росія намагається перехопити ініціативу на полі бою – ISW
03:22
Ізраїль розпочав військову операцію у головній лікарні Сектора Гази
02:44
Сі Цзіньпін прибув у Сан-Франциско
Усі новини...
Реклама: