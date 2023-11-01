Українські посольства почали підготовку до евакуації українців з Гази − МЗС
Міністерство закордонних справ розпочало підготовку до евакуації українців з Сектору Гази після того, як влада Єгипту дозволила виїзд іноземців через КПП "Рафах".
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Пряма мова Ніколенка: "На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП "Рафах" МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців".
Деталі: Зокрема, вони вже:
- актуалізували список охочих виїхати (Наразі їх 358 людей, це переважно жінки та діти, МЗС запевняє, що з усіма підтримує зв'язок),
- надіслали офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Наразі очікують погодження.
- підготували документи для українців, які не мають дійсних проїзних документів.
- забронювали необхідний транспорт.
- сформували групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для допомоги українським громадянам на місці.
Ніколенко нагадав, що виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства.
"Працюємо, аби якнайшвидше вивезти наших людей. Питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби", − підсумував речник МЗС.
Що було раніше: На кордоні Сектора Гази з Єгипетом відкрили КПП "Рафах" для евакуації з анклаву. ХАМАС заявив, що дозволить виїхати деяким іноземцям та пораненим палестинцям. Повідомлялось, що українців поки серед них немає.