КПП "Рафах" відкрили для часткової евакуації іноземців та поранених з Гази

На кордоні Сектора Гази з Єгипетом відкрили КПП "Рафах" для евакуації з анклаву. ХАМАС заявив, що дозволить виїхати деяким іноземцям та пораненим палестинцям. Українців поки серед них немає.

Джерело: Bloomberg із посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ Гази, посол України в Єгипті Микола Нагорний в ефірі Радіо Свобода, Суспільне із посиланням на посольство України в Єгипті

Деталі: Як заявляє міністерство, близько 81 пораненого палестинця виїдуть через прикордонний перехід Рафах для лікування в єгипетських лікарнях.

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Крім того, деякі іноземці та особи з подвійним громадянством, як очікується, також зможуть потрапити до Єгипту. Зокрема, до списку увійшли працівники Міжнародного комітету Червоного Хреста, громадяни Австралії, Австрії, Йорданії та Індонезії.

Доповнено: Посол України в Єгипті Микола Нагорний повідомив, що наразі близько 500 людей отримали дозвіл на виїзд з Сектору Гази. Проте поки це не стосується українських громадян.

Пряма мова: "Близько 500 людей отримали дозволи. Принцип більш-менш схожий, що країни йдуть за алфавітом. Але поки це не наші громадяни".

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Деталі: За даними посла України в Єгипті, зросла кількість українців, які потребують евакуації з Сектору Гази. Зараз в списку, який є у посольства, значаться 358 людей.

За даними посольства, на території Гази є українці в лікарнях, які поранені або хворі. Їхній евакуації в разі надання дозволу має сприяти египетський Червоний Хрест, каже посол:

Пряма мова: "Встановили контакти з Єгипетським червоним Хрестом. Тобто єгипетська сторона буде у випадку, коли буде дозволено евакуацію, готова надати сприяння у вивезені цих людей на територію Єгипту".

Більше деталей: Пізніше у посольстві України в Єгипті підтвердили інформацію, що КПП "Рафах" відкрили для евакуації. Серед них поки ще немає українців. Евакуюють по черзі.

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