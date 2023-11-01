На Одещині збили дві авіаракети Х-59
Середа, 1 листопада 2023, 11:47
У середу 1 листопада українські захисники збили над морем на Одещині дві керовані авіаракети Х-59, які випустили з літаків тактичної авіації РФ.
Джерело: Повітряни сили
Дослівно: "01 листопада 2023 року зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району".
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Нагадаємо:
- Вранці 30 жовтня російські війська вдарили ракетами в судноремонтний завод в Одеському районі, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю й техніку, постраждали люди.