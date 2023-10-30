Росіяни вдарили ракетами в судноремонтний завод під Одесою, є постраждалі

Вранці 30 жовтня російські війська вдарили ракетами в судноремонтний завод в Одеському районі, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю й техніку, постраждали двоє людей.

Джерело: керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер

Пряма мова: "Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод.

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Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства".

Деталі: Постраждали двоє людей.

Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

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