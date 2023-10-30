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Росіяни вдарили ракетами в судноремонтний завод під Одесою, є постраждалі

Олена РощінаПонеділок, 30 жовтня 2023, 10:18
Росіяни вдарили ракетами в судноремонтний завод під Одесою, є постраждалі
В Одесі чули вибухи, піднявся дим, фото - "Суспільне"

Вранці 30 жовтня російські війська вдарили ракетами в судноремонтний завод в Одеському районі, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю й техніку, постраждали двоє людей.

Джерело: керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер

Пряма мова: "Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод.

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Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства".

Деталі: Постраждали двоє людей. 

Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

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Дим, який піднявся після вибухів в Одесі
Суспільне Одеса

Цьому передувало: В Одесі вранці 30 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги й загрози застосування балістичного озброєння.

Теми: ОдесаОдеська областьракетний ударвійна
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