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Найбільшою проблемою, крім війни, українці вважають корупцію − КМІС

Ірина БалачукСереда, 1 листопада 2023, 12:01
Найбільшою проблемою, крім війни, українці вважають корупцію − КМІС
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найбільшою проблемою України та українців є війна, за нею йдуть корупція та низькі зарплати і пенсії, з’ясували соціологи.

Джерело: результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня − 13 жовтня

Дослівно КМІС: "Війна, безумовно, є найбільшою проблемою України та українців. Проте якщо запитувати, які проблеми поза війною найбільше турбують українців, то серед зазначеного переліку 63% говорять про корупцію. Друга топ-проблема – низькі зарплати та пенсії. Інші важливі проблеми: високі комунальні тарифи, демографічні ризики та безробіття".

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Інфографіка КМІС

Деталі: Повідомляється, що у всіх регіонах найбільше респондентів говорять про корупцію та низькі зарплати/пенсії. 

 
Інфографіка КМІС

54% опитаних переконані, що боротися з корупцією насамперед мають нові антикорупційні органи, створені після 2014 року. Водночас досить багато респондентів також говорять про президента/Офіс президента (43%) і умовно "старі" правоохоронні органи, як-от поліція, СБУ, прокуратура. 

 
Інфографіка КМІС

Проактивної діяльності від нової антикорупційної інфраструктури очікують мешканці усіх регіонів.

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Дослідження тривало з 30 вересня до 13 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5%  для показників, близьких до 10%, 1,1%  для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи переконані, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

  

 

Теми: корупціязарплатисоціологія
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