До мера Ужгорода прийшли з обшуками

Служба безпеки України і Національна поліція 1 листопада проводять обшуки у міськраді Ужгорода та міського голови Богдана Андріїва.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Слідчі дії проводяться в кабінеті мера та структурних підрозділах міськради.

Реклама:

Оновлено: Служба безпеки України та Національна поліція підтвердили, що провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів.