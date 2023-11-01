До мера Ужгорода прийшли з обшуками
Середа, 1 листопада 2023, 13:09
Служба безпеки України і Національна поліція 1 листопада проводять обшуки у міськраді Ужгорода та міського голови Богдана Андріїва.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: Слідчі дії проводяться в кабінеті мера та структурних підрозділах міськради.
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Оновлено: Служба безпеки України та Національна поліція підтвердили, що провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів.