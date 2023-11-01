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До мера Ужгорода прийшли з обшуками

Валентина РоманенкоСереда, 1 листопада 2023, 13:09
До мера Ужгорода прийшли з обшуками
фото з Телеграм журналіста Віталія Глаголи

Служба безпеки України і Національна поліція 1 листопада проводять обшуки у міськраді Ужгорода та міського голови Богдана Андріїва.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Слідчі дії проводяться в кабінеті мера та структурних підрозділах міськради.

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Оновлено: Служба безпеки України та Національна поліція підтвердили, що провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів.

Теми: Ужгородобшуки
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