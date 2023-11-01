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"Відрядження на відпочинок": стала відома причина обшуків у міськраді Ужгорода

Валентина РоманенкоСереда, 1 листопада 2023, 16:05
Відрядження на відпочинок: стала відома причина обшуків у міськраді Ужгорода
обшук у мера Ужгорода. фото, надане УП джерелом

Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради: перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів.

Джерело: пресслужба СБУ, Нацполіція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники міськради вносили недостовірні відомості до офіційних документів про службові відрядження.

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Так для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій.

Для маскування злочинної діяльності фігуранти не реєстрували таку "кореспонденцію", а підписані листи на закордонні "відрядження" не вносили до системи електронного документообігу міськради.

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За наявними даними, під час таких "відряджень" посадовці насправді виїжджали на зарубіжний відпочинок під час війни.

Зазначається, що для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчі дії у межах кримінального провадження щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

 
 

Санкція статті передбачає покарання до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Теми: УжгородобшукиСБУполіція
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