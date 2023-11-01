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Міноборони створило держоператора тилу, який куплятиме продукти для ЗСУ

Станіслав ПогоріловСереда, 1 листопада 2023, 19:21
Міноборони створило держоператора тилу, який куплятиме продукти для ЗСУ
Фото: Getty Images

Міністерство оборони створило "новий інструмент" для закупівель продуктів Збройним силам - агентство "Державний оператор тилу", яке запрацює на повну з 1 грудня.

Джерело: заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков на брифінгу в середу, передає "Інтерфакс-Україна", Міністерство оборони у Telegram

Пряма мова: "З грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство "Державний оператор тилу". Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал".

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Деталі: За його словами, працівники агентства аналізуватимуть ринок, ціни, спілкуватимуться з постачальниками напряму, оцінюватимуть їх і аналізуватимуть роботу.

"Вони вже зараз вивчають ринок і готуються. Агентство закупівель на повну, як я вже зазначив, запрацює з 1 грудня. На сьогодні де-факто вони вже формують команду", - зазначив Кліменков.

У Міноборони додали, що очікують від Кабінету міністрів ухвалення найближчим часом двох постанов, після чого "де-юре на 100% агентство закупівель із тилу запрацює".

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Також заступник міністра повідомив, що сьогодні, 1 листопада, Міністерство оборони оголошує торги на закупівлю їжі на Збройні сили.

Кліменков повідомив, що цього разу Міноборони оголошує торги на їжу не на пів року, а на три місяці, тобто з січня по березень включно.

"І наша мета - кардинально змінити сам підхід, процес у тилових закупівлях. Тобто це будуть зовсім інші закупівлі з іншою логікою", - наголосив заступник міністра.

Оновлено: За даними Міноборони, гендиректором ДП "Державний оператор тилу" призначено Арсена Жумаділова.

Як повідомляла раніше "Українська правда", Жумаділов сподівається зробити з агенції ключового оператора тилового забезпечення ЗСУ, з прозорими тендерами, плануванням і перевіркою якості.

Що було раніше: 31 жовтня журналіст Юрій Ніколов, який був автором резонансного розслідування, оприлюдненого у "Дзеркалі тижня" в січні 2023 року, повідомив, що Рахункова палата затвердила результати аудиту в Міноборони, який повністю підтвердив дані журналістського розслідування щодо суттєвого завищення цін на продукти харчування для військових.

Теми: Міноборонипродуктивійна
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